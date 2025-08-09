Essay Contest 2025

60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಸಹೋದರ - ಸಹೋದರಿ; ಇದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆ - RAKSHABANDHAN EMOTIONAL REUNION

ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿ (ETV Bharat)
ಬಿಜ್ನೋರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : 60 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ. ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿಯು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಹೋದರಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ಕಭೋರ್ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ 9 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಬಾಲೇಶ್​ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಭಗವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಟದ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬವು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿತ್ತು.

ಇತ್ತ ಗಂಗಾ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಬಾಲೇಶ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಳಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ವೃದ್ಧೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ' ನೋಡು, ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು, ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಗ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಆ ವೃದ್ಧೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದ ಬಾಲೇಶ್​ : ಈ ಮಧ್ಯೆ, ತಾನು ಐದು ಮಕ್ಕಳ (3 ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು) ತಾಯಿಯಾದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲೇಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 69ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜ್ಜಿಯ ಊರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೊಮ್ಮಗ : ಬಾಲೇಶ್​ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಜ್ನೋರ್‌ನ ಕಭೋರ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಊರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸು, ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಇದಾದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಫರೂಕಾಬಾದ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲೇಶ್‌ಗೆ 8 ಮಂದಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಹೋದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಸಹೋದರಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ : ಇಬ್ಬರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

