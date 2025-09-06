ETV Bharat / bharat

ಓದುಗರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ದಂಪತಿ; ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯುವಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
ಖಮ್ಮಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಪರುಪಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಖಮ್ಮಂ NNSPI ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಚಾವಾ ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿ ಆ ಅಪರೂಪದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವೊಂದನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 30, 2019 ರಂದು ಅವರು ಖಮ್ಮಂನ ಮಮತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ 'ಪರುಪಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಪುಸ್ತಕಾಲಯಂ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪರುಪಳ್ಳಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.

67 ಸಾವಿರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಂಥಾಲಯ: ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 67,000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ವೈಫೈ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ತಯಾರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ದಂಪತಿಗಳೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಖಮ್ಮಂ, ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊಥಗುಡೆಮ್, ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಹಬೂಬಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು, ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-IV ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಭವಾನಿಗೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

ನಿಜವಾದ ಲೋಕೋಪಕಾರವು ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

