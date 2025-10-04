ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಇಬ್ಬರು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಇಬ್ಬರು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಲಂಚ ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿಯಾದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 2:24 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಧನಂಜಯ್ ನಿಕಮ್, ಪಾಲ್ಘರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್ ವಜಾಗೊಂಡವರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಧನಂಜಯ್ ನಿಕಂ ಅವರು ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಿಕಂ ಮೇಲೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಆರೋಪ : ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಧನಂಜಯ್ ನಿಕಮ್ ಅವರು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ) ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿರಪರಾಧಿ. ಯಾವುದೇ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿ ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕಂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಮಹಿಳೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸತಾರಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕಂ ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಕಿಶೋರ್ ಸಂಭಾಜಿ ಖರತ್ ಮತ್ತು ಸತಾರದ ಆನಂದ್ ಮೋಹನ್ ಖರತ್ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ ಜಡ್ಜ್ ನಿಕಂ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಸಿಬಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕಮ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಂಚವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಿಕಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಬಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಪಾಕ್ಗೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಗಾಜಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ವಾಗತ; ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ