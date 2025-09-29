ETV Bharat / bharat

ನಟ, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ

ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 40 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.

Bomb threat to Vijay's house
ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2025 at 12:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಕರೂರ್​ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಟ, ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ನಿಫರ್ ಡಾಗ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27) ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bomb threat to Vijay's house
ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ (ETV Bharat)

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡದೆ ವಿಜಯ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಲಂಕರೈನಲ್ಲಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಅರೆಸೈನಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ 'ವೈ' ವರ್ಗದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಹಾಯಕ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಬರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bomb threat to Vijay's house
ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚೆನ್ನೈ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ನಿಫರ್ ಡಾಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು? ಇಮೇಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bomb threat to Vijay's house
ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ (ETV Bharat)

ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿಯ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 40 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಭಾನುವಾರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿರುವುದು ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 40ಕ್ಕೇರಿಕೆ; ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹ

For All Latest Updates

TAGGED:

BOMB THREAT TO VIJAY HOUSEACTOR VIJAYKARUR STAMPEDE CASETVK LEADER VIJAYBOMB THREAT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.