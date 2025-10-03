ETV Bharat / bharat

ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.

Bomb threat email at Chennai Airport at midnight sparks huge commotion
ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್​ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಬಾಂಬ್​ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಪೋಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಭೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಿಸಿಎಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಐಎಸ್​ಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ವಾನದಳದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳವು ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ, ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್​ ಬ್ಯಾಗೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಬಾಂಬ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯದಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಬಾಂಬ್​ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಕರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಹುಸಿಬಾಂಬ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.

