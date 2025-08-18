ETV Bharat / bharat

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತೀವ್ರ ಶೋಧ - BOMB THREAT AT DPS DWARKA

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ರೀತಿ ಹಲವು ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Bomb threat at DPS Dwarka, school evacuated
ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 10:10 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ವಾರಕಾದ ಸೆಕ್ಟರ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ಡಿಪಿಎಸ್), ಮಾಡ್ರನ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತಂಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೋಧ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದೆಹಲಿಯ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಬಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು: ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶಾಲೆ, ರೋಹಿಣಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 24 ರಲ್ಲಿರುವ ಸಾವರಿನ್ ಶಾಲೆ, ದ್ವಾರಕಾ ಸೆಕ್ಟರ್ 19 ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಸೆಕ್ಟರ್ 23 ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದವು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಜುಲೈ 18 ರಂದು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೂ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್, ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಅದೇ ದಿನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 40 ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು, ಪೊಲೀಸರು ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೇನ್ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ವಿಪಿಎನ್​ ಈ ಮೇಲ್‌ಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

