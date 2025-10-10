ETV Bharat / bharat

ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಓರ್ವನ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ

ಅನಂತನಾಗ್​ನಿಂದ ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ವರೆಗಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಧರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು

Body Of Missing Soldier Found In Kokernag, Search Continues For Another
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಓರ್ವ ಯೋಧನ ಮೃತದೇಹ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತ್‌ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸೇನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಂತ್​ನಾಗ್​ ಕೊಕೆರ್ನಾಗ್​ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡೋಲ್​ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯೋಧನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ ಹೈಪೊಥರ್ಮಿಯಾದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯೋಧನ ಪತ್ತೆಗೆ ಶೋಧ ಸಾಗಿದೆ. ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವು ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಕರ್ನಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಪ್ಯಾರಾ ಘಟಕದ ಕಮಾಂಡೋಗಳಾದ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನಂತನಾಗ್​​ನಿಂದ ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ವರೆಗಿನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಧರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಮಪಾತ ಅಥವಾ ಹಿಮಬಿರುಗಾಳಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಡಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೆರೆಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಹ್ಲಾನ್ ಗಡೋಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗ ಕಡಿತಗೊಂಡ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಮಾಂಡೋಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವೈಮಾನಿಕ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ಶ್ರೀನಗರ ಮೂಲದ ಚಿನಾರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಘಟಕ ತೀವ್ರ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಚಿನಾರ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​​, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ಮತ್ತು 7 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹಿಮ ಬಿರುಗಾಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮ ಸಂವಹನದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯೋಧರ ಪತ್ತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿಮಪಾತದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪಿಟಿಐ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಸೇನೆ - ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮಧ್ಯೆ ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​; ಓರ್ವ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ

