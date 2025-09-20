ETV Bharat / bharat

ಪ್ರವಾಹ: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಶವಗಳು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ 30 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಶವಗಳು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಯಾಸ್​​ ನದಿ (IANS)
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ) : ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 30 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಡಕ್ಕೆ ತೂತು ಬಿದ್ದಂತೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮನೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಶವಗಳು ಪಕ್ಕದ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಿನಾಶಕಾರಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 30 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು, 10 ಜನರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿ ಅಪಘಾತ: ಸೆ. 16 ರಂದು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಪರ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ -ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 14 ಜನರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದರು. ಶೋಧ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 12 ಶವಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಘೋರ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆ: ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಶವಗಳು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹರಿಯಾಣದ ಯಮುನಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಹರಾನ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಮ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರ, ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್, ಎಸ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, 30 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಶವಗಳು ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಾಣೆಯಾದವರ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ: ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನೋಟಿಸ್

ಮಳೆಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ದೇವಭೂಮಿ: ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ; ಚಮೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ದಂಪತಿ ಸಾವು

