ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದ ನೆತ್ತರು: ಅವನಿನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ಆದರೆ ಆತ ಹೊರಟು ಹೋದ.; ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ! - HE IS STILL BREATHING

ಬೈಸರನ್​ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ ರಕ್ತ! ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 25, 2025 at 12:39 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 12:47 AM IST 6 Min Read

ಬೈಸರನ್ (ಪಹಲ್ಗಾಮ್): ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಸರನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾರಣವು ಎತ್ತರದ ದೇವದಾರು ಮತ್ತು ಪೈನ್ ಮರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರಳಿನ ಕಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಒರಟಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಹತ್ತುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಸರನ್ ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹಸಿರು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯ ಬಟ್ಟಲಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಮಿನಿ-ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೈಸರನ್, ಪಟ್ಟಣಗಳ ಗದ್ದಲದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೈಸರನ್​ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ ರಕ್ತ! (ETV Bharat) ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನವಿಡೀ ಈ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸುಮಾರು 1,000 ರಿಂದ 1,500 ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಟೆರೈನ್ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಶಸ್ತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಅವರವರ ಪತ್ನಿ- ಮಕ್ಕಳ ಎದುರೇ ತಲೆಗೆ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿದರು ಉಗ್ರರು. ಅವನಿನ್ನೂ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ... ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ ಹಿಮಾಂಶುಳ ಆ ಮಾತುಗಳು (ETV Bharat) ಸದಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಗಿಜಿಗುಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ; ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉಗ್ರರ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಶೂಗಳು ಪೈನ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಬಿಸ್ಕತ್ತು, ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸೋಮಾರಿಗಳಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರದ ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಬೈಸರನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಮಿನಿ-ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೈಸರನ್ (ETV Bharat) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯಾನಕತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪೋನಿವಾಲಾ ರಯೀಸ್ ಅಹ್ಮದ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಸಂದೇಶದ ನಂತರ ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಾಲುಗಳು ಸಹ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾದವು. ಅವರೆಲ್ಲ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಾರೆ ಭಟ್​. ಆ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಮಲಗಿದ್ದರು, ಇತರರು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಜಿಪ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಬಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ರುಬೀನಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೈಸರನ್​​​ ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ (ETV Bharat) 2:15-2:30 ರ ನಡುವೆ, ರುಬೀನಾ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರವಾಸಿ ದಂಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡು ಹಾರಿತು. ಆಗ ನಾನು ಯಾರೋ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿಹೋದರು. ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗವಸುಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವವರೆಗೂ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರುಬೀನಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

