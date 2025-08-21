ETV Bharat / bharat

ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಬಾಲು ಅವರು 'ಬ್ಲಡ್​ ಬಾಲು' ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ.

'ಬ್ಲಡ್ ಬಾಲು' ನೀಲ ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್ (ETV Bharat)
ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೋಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಬರುವವರು ಡಾ.ನೀಲ ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್​. ಬಾಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್​ ಬಾಲು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಇವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಯ ಬಿಬಿಪೆಟ್​ ಮಂಡಲ್‌ನವರು.

ರಕ್ತ ಸಿಗದ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗು ವೈದ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಇವರು 2007ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 72 ಜನರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 3,500 ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್​ ಅನೇಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ 77 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಸುಮಾರು 25,000 ರಕ್ತದ ಯುನಿಟ್​ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, 350 ರಕ್ತದಾನ ಕ್ಯಾಂಪ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2,306 ಯುನಿಟ್​ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್​ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಾ ಅವರ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್​ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇವರ ತಂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು 100 ಯುನಿಟ್​ ರಕ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು 800 ಯುನಿಟ್​ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅದ್ಬುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್​ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಾ.ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ರಕ್ಟ್ವೀರ್'​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

'ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಸಾಕು': ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾ.ಬಾಲಾಚಂದ್ರಮ್​ ಅವರು ರೆಡ್​ ಕ್ರಾಸ್​ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆವು. ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಯುನಿಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದರು.

