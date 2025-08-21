ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರೋಗಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಬರುವವರು ಡಾ.ನೀಲ ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್. ಬಾಲು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಲು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಇವರು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಮ್ಮರೆಡ್ಡಿಯ ಬಿಬಿಪೆಟ್ ಮಂಡಲ್ನವರು.
ರಕ್ತ ಸಿಗದ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗು ವೈದ್ಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಇವರು 2007ರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 72 ಜನರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 3,500 ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್ ಅನೇಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ 77 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದರು. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಸುಮಾರು 25,000 ರಕ್ತದ ಯುನಿಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, 350 ರಕ್ತದಾನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2,306 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಾ ಅವರ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇವರ ತಂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು 100 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು 800 ಯುನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಬುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಶ್ಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಡಾ.ಬಾಲಚಂದ್ರಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ರಕ್ಟ್ವೀರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
'ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಸಾಕು': ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾ.ಬಾಲಾಚಂದ್ರಮ್ ಅವರು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆವು. ಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಕ್ತದ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲಸ್ಸೇಮಿಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ" ಎಂದರು.
