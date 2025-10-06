ರೈತನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 9 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಎತ್ತು!
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅನಂತಪುರ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸರ್ಕಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದು, ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇತರ ವಾಹನ, ಜನರನ್ನು ಕಂಡು ಬೆದರದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಟಾಂಗಾಗಳ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಆತ್ಮಕೂರಿನ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಂಟಿ ಎತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟಿ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ 9 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎತ್ತು ಮತ್ತು ಆ ರೈತ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ರೈತ ತನ್ನ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5) ಶೇಂಗಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೂ ಒಂಟಿ ಎತ್ತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರಮವು ರೈತ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಗಟ್ಟಿತನವಾಗಿದೆ.
ಜಮೀನಿನ ಬಿತ್ತನೆಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೈತ ಎತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. 9 ತಾಸುಗಳ ಅವಿರತ ಶ್ರಮವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ದೂಡಿದೆ.
ಎತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣುಕಟ್ಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರೈತನ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಮತ್ತು ಆತನ ಎತ್ತಿನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕಾಣಸಿಗುವುದು ವಿರಳ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮತ. ಈ ಸಾಹಸವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಊರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರೈತ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಕೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಯುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನವೀನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಈ ವಿಧಾನವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕೌಶಲ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತ ಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸವು ಪಟ್ಟಣದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಿತ್ತನೆಯ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
