ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ರೋಪ್ವೇ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ 2,400 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಾಟ: ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಗುರು ಭಾರಜಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 2,400 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬೃಹತ್ ರೋಪ್ವೇ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 29, 2025 at 4:51 PM IST
ಭದ್ರಾದ್ರಿ ಕೊತಗುಡೆಂ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವೊಂದು ಎಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ನೆರೆವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಗುರು ಭಾರಜಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ 2,400 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಬೃಹತ್ ರೋಪ್ವೇ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 1989 ರಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಪ್ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ರೋಪ್ವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಪ್ವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೋಪ್ ಕೇಬಲ್: ಈ ರೋಪ್ವೇ ಎರಡು ಮಂಡಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೋಪ್ ಕೇಬಲ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ತುಂಬಿದ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರೇಣಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 236 ಬಕೆಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಕೆಟ್ 1.5 ಟನ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ರೋಪ್ವೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.
ಆರು ರಕ್ಷಣಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ರೋಪ್ವೇ ಬಕೆಟ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸದಿರಲು, ರೋಪ್ವೇ ಹಾದಿ ಹೋಗಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರು ರಕ್ಷಣಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಳಗೆ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಪ್ವೇ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೇ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಪ್ವೇ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಈ ರೋಪ್ವೇ ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವಲ್ಲ, ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಈ "ರೋಪ್ವೇ" ದಣಿವರಿಯದೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
