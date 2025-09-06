ETV Bharat / bharat

ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​' ಪತ್ರ

ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್​​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 7:17 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ದರ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಅನಿಲ್ ಬಲುನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು 'ಚೌಪಲ್ಸ್' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್'​ ಪತ್ರ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮಂಡಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಸಮಂಜಸವೇ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಂಡಳಿಯು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದರ ಕಡಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಡ: "ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಇದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ದರ ಕಡಿತದ ಪರವಾಗಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರದ ಆದಾಯದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಏಕೈಕ ಕಾಳಜಿ. ದಯವಿಟ್ಟು, ದೇಶದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಕಡಿತದಿಂದ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ದರ ಕಡಿತದ ನಂತರ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖೋತಾ ಆಗಲಿರುವ ಆದಾಯ ಸರಿದೂಗಿಸಲಿದೆ. ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್​ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಸೆ. 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಈಗಿರುವ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ 4 ಸ್ತರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, 2 ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು 18 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್​​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು; ಎಸ್​ಬಿಐ ವರದಿ

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸ್ತರ, ದರ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹುಪರಾಕ್​

