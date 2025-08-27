ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ರ್ಯಾಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಈಗ ವೋಟರ್​ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MK Stalin with Tejaswi Yadav and Rahul Gandhi
ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​, ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ (MK Stalin X post)
ಮುಜಾಫರ್​ಪುರ್​ (ಬಿಹಾರ): ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕೈಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 65 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ವೋಟಿಂಗ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೋಟರ್​ ಅಧಿಕಾರ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತಗಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಜನರು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್​ ಜೆಡಿಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಅವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ ಡಿ ಎ ಒಕ್ಕೂಟ ಸೋಲನ್ನಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಡೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯೋಗವು ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಎಂ ಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್​ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೋಟರ್​ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು.

ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್​, ''ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿಹಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇಂದು ನನಗೆ ಹರಸಿದರು. ಕದ್ದ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ​ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್​ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ನಡೆಸಿರುವ ವೋಟರ್​ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜನರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ''.

ಗುಜರಾತ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಅಂದ್ರೆ ಮತಗಳ್ಳತನ-ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ: ಮತಗಳ್ಳತನವೇ ಗುಜರಾತ್​ ಮಾಡೆಲ್​. ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜನರ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದೂ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: "ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ 'ಮತಗಳ್ಳತನ' ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ದೇಶದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ. 17 ರಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಮತದಾರರು ಡಬಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ರವಾನಿಸಿದ್ದರು.

"ಡಬಲ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು "ಮತಗಳ್ಳತನ" ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

