Exclusive: 41 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್: ಅನೇಕ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಭೀತಿ!
ಬಿಜೆಪಿ 41 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
Published : October 9, 2025 at 7:58 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ,ಬಿಹಾರ: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 41 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ದೃಡೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹಲವು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಕೋಟಾದಿಂದ 85 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಂತರದ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿವರಗಳಿವೆ. 85 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 50 ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಕಾಲಂಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ನಂತರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ನಾಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
44 ಸ್ಥಾನಗಳು ಅನುಮಾನ: ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದವರು ಸೇರಿದಂತೆ 44 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷ ಬದಲಿಸುವ ಊಹಾಪೋಹ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ವಿಜಯ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ, ರಾಜೀವ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೂಡಿ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ, ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ, ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ, ರವಿ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ, ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
