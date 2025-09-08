ETV Bharat / bharat

ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ BJD, BRS​

ನಾಳೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಬಿಜೆಡಿ, ಬಿಆರ್​ಎಸ್​ ದೂರು ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬಿಜೆಡಿ ಸಂಸದರಾದ ಸಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 4:39 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳ (ಬಿಜೆಡಿ) ಹಾಗೂ ಭಾರತ್​ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್​ಎಸ್)​ ದೂರು ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಡಿ, "ತನ್ನ ಸಂಸದರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎನ್​ಡಿಎ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಈ ಎರಡರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್​ ಪಟ್ನಾಯಕ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೋಟಿ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ) ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಬಿಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್​ ಪಟ್ನಾಯಕ್​ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಡಿ ಸಂಸದರಾದ ಸಸ್ಮಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಡಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎನ್​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಡಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಬರ್ಗಢ ಸಂಸದ ಪ್ರದೀಪ್ ಪುರೋಹಿತ್ ಓರಂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಡಿಶಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಕ್ತ ಚರಣ್​ ದಾಸ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಡಿ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರು ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಡಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರು ಉಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಆರ್​ಎಸ್​ ಕೂಡ ದೂರ: ಬಿಜೆಡಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ್​ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಬಿಆರ್​ಎಸ್)​ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದಾಗಿ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕೊರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಯೂರಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬಿಆರ್‌ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಿಆರ್​ಎಸ್ ಮತದಾನದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಸುದರ್ಶನ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಸಂಸತ್​ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಸತ್​ನ ಎರಡು ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ': ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುದರ್ಶನ ರೆಡ್ಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

