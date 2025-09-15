ETV Bharat / bharat

ಕಸದಿಂದ ರಸ: ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು; ಯುವಕನ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನಿಂದಾಗುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಬದಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

PLASTIC WASTE INTO DECORATIVE ITEMS
ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್​​(ಅಸ್ಸಾಂ): ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಪರಿಸರ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾರಕ.

ಇದನ್ನರಿತ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಂಬಘ್ಮಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ದೀಪಕ್ ಮೇಧಿ ಅವರು ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡ ದೀಪಕ್, ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛ, ಹಸಿರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.

Plastic Waste Into Decorative Items
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ ದೀಪಕ್ ಮೇಧಿ (ETV Bharat)

ದೀಪಕ್ ಮೇಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ರಸ್ತೆಬದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಲಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

Plastic Waste Into Decorative Items
ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಅಂಲಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ (ETV Bharat)

"ಈ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡಲು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತು ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಣ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲಿ" ಎಂದು ದೀಪಕ್ ಮೇಧಿ ಹೇಳಿದರು.

Plastic Waste Into Decorative Items
ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ದೀಪಕ್ ಮೇಧಿಯವರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ದೀಪಕ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Plastic Waste Into Decorative Items
ಬಿಸಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ; ಮರಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕದೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡ, ಶೆಡ್​ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಯೋ ಮರಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡುವ ಸಸ್ಯ ವೈದ್ಯೆ: ಇವರ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿದೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡ ಮರಗಳು!!

For All Latest Updates

TAGGED:

PLASTIC RECYCLEDECORATIVE ITEMS MADE BY PLASTICPLASTIC POLLUTION CONTROLಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುPLASTIC WASTE INTO DECORATIVE ITEMS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.