'ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸೇನೆ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು': ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಿಕಾನೆರ್ ಯುವಕನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಅಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಹಾವೀರ್ ಗೋದಾರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 16, 2025 at 8:41 PM IST
ಬಿಕಾನೆರ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ರಷ್ಯಾಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಯುವಕನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವಂತೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಮುಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಜನ್ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಮಹಾವೀರ್ ಗೋದಾರ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭರವಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸುಮಿತ್ ಗೋದಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಲುಂಕರನ್ಸರ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾವೀರ್ ಗೋದಾರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಜಯ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈಗ ಅಜಯ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬ: ವಿಡಿಯೋ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲುಂಕರನ್ಸರ್ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಸುಮಿತ್ ಗೋದಾರ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಯುವಕರು: ಅಜಯ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಇತರ ಯುವಕರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹರಿಯಾಣದವರು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಗಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಜಯ್ನ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ನಗರದಿಂದ ಅಜಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಜಯ್, ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿ, ಗಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ, ಈಗ ಸಾವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಯುವಕರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: 10 ಮಂದಿ ಸೆರೆ; ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧುತ್ವ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ: ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್