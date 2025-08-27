ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಜೆಪಿಯು 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ'ದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'ಮತದಾರರ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆ' ಇಂದು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ದರ್ಭಂಗಾದಿಂದ ಮುಜಫರ್ಪುರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯು 2014ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾವೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2024ರಲ್ಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | मुजफ्फरपुर, बिहार: कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, " ... 2014 से पहले ये(वोट चोरी) गुजरात में शुरू हुआ... गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लाए... हम कुछ कहते नहीं थे… pic.twitter.com/DnTA4LBdUB— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 27, 2025
ಆಯೋಗ ಅನೇಕ ಜೀವಂತ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೂಡ ಈ ಮತ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ತಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅನೇಕ ಜೀವಂತ ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
#WATCH | मुजफ्फरपुर, बिहार: कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, " कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि भाजपा 40-50 साल राज करेगी। राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं पता लेकिन अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोरी करके।" pic.twitter.com/h5d4PuNZzY— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 27, 2025
40-50 ವರ್ಷ ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮತ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ. ಮತಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
आज नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi, कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी और INDIA गठबंधन के नेताओं के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री @mkstalin ने वोटर अधिकार यात्रा में वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई।— Congress (@INCIndia) August 27, 2025
'वोट चोरी' देश के लिए एक गंभीर खतरा है। हम एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ रहे… pic.twitter.com/u34bjOsz3Y
ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಮನವಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್, ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳವಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
मुजफ्फरपुर की जागरूक जनता को #तेजस्वी-प्रणाम!!#Muzaffarpur #Bihar की सचेत जनता ही #INDIA महागठबंधन की ताकत है, हिम्मत है, पथप्रदर्शक है!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 27, 2025
बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार में #तेजस्वी_सरकार बनकर रहेगी!@yadavtejashwi pic.twitter.com/z9GTA5Kzlb
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ, ಮಹಾದೇವ್ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೂತ್ರಧಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ - UNION HOME MINISTER AMIT SHAH