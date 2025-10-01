ETV Bharat / bharat

ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪೂಜಿಸಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು; ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪೂಜೆ; ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ದಂಡು!

ಬಿಹಾರದ ರೇವಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪೂಜೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವಾಡ: ಬಿಹಾರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ರಿಬರವಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಧಮೌಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ 15-20 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು: ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಜನರು 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ನೇ ದಿನ ಭಕ್ತರು 600 ರಿಂದ 700 ಎರಕಹೊಯ್ದ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರವನ್ನು ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರ ದಂಡು (ETV Bharat)

ವರ್ಷವಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರದ ಪೂಜೆ: ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯೊಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಕ್ತರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದೇ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ: ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಕೆ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ, ಯಾರ ಸರದಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪೂಜಿಸಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಈ ಆಚರಣೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ರೇವಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಮಾಲೀಕ 1923ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 9 ಬಿಘಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದಯಾಳ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿನಂತಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

1990ರಿಂದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ; 2045ರವರೆಗೂ ಓಪನ್​; ನನಗೆ ನೆನಪಿರುವಂತೆ ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1990 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು 2045 ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದ ಭಕ್ತರು 2046 ಅಥವಾ ನಂತರದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ತಯಾರಿಕೆಯು ಕರ್ಮ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಐದು ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದ 40 ಮಹಿಳೆಯರು, ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ತೊರೆದು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತೃ ದೇವಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಸಂಜೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಮಾ, ದುಲಾರ್ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಭಕ್ತರು ಮಾತೃ ದೇವಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇವಾಲಯದ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ನವಾಡಾದ ಪದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಬಿರ್ಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

