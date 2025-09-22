ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಂಧದ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ವರಮಾನ
ಈ ಮರಗಳು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2025 at 5:07 PM IST
ವೈಶಾಲಿ (ಬಿಹಾರ): ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಪವಾದದ ನಡುವೆ, ಬಿಹಾರದ ವೈಶಾಲಿಯ ಬಿದುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಪಕೌಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮರ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಅದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ವರಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 28 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಮಕ್ಯ ಸಿಂಗ್ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನೆಟ್ಟ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಧದಮರಗಳು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಧದ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಚರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹೋದರರಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮರವೂ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ 35 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 700 ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. 4,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 900 ಗಂಧದ ಮರಗಳಿದೆ.
ಬಿದುಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಧದ ಮರ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮರವನ್ನು ಪಕೌಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ವರಮಾನವಾಗುವ ಈ ಗಂಧದ ಮರ ನೆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಗಷ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಿ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ಮರವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮರವು ಒಣಗಲು ಅಥವಾ ಕಳುವು ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎರಡು ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
21 ವರ್ಷದ ರೌಶಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರದ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅವರ ತಂದೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮರವೂ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಮರವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು
ಮೀರಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಂಧದ ಮರದ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮದುವೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಮಾರಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ಮರಗಳ ಸಸಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನರ್ಸರಿಗಳಿಂದ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಿಳಿಗಳು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಕ ಶಂಭು, ಗಿಳಿಗಳು ಈ ಗಂಧದ ಮರದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಲಯಗಿರಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅವು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುಂಗಧ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಿಲಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಆರೈಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೀರಾ ದೇವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಸಿಗಳು 100 ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭವ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಸಿಯು ಮರವಾಗಲು 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಮರವು ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮರ 50ಸಾವಿರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಮರವನ್ನು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧಕ ಸೌರಭ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಂಧದಮರವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದ.ತೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಳೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುವಾಸನೆಭರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.