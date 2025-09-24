ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ ಅಂತ್ಯದ ಆರಂಭ; ಖರ್ಗೆ
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : September 24, 2025 at 3:24 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತದ ಅಂತ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎನ್ನುವ ಅದೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ತಿರುಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಸಭೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯವೂ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲೇ ಈ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪಿತೂರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮತಗಳ್ಳತನ ಎಂದರೆ ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರ ಪಡಿತರ, ಪಿಂಚಣಿ, ಔಷಧ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವೋಟರ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಇಂದು ದೇಶ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಜನರು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರನ್ನು ಇದೀಗ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
