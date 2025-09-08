ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕರು

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

BIHAR PARTIES BOOK HELICOPTERS BOOK HELICOPTER IN BIHAR ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 12:58 PM IST

1 Min Read

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗದ್ದುಗೆಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ನಾಯಕರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2020ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.

ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್​ನ ಅಗತ್ಯತೆ ತೀರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಬಿಹಾರದ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗಳಿಂದ (ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್) ಹೊರಡಲಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎನ್‌ಡಿಎ) ಮತ್ತು I.N.D.I.A. ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿದಿನ 14-15 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, I.N.D.I.A. ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರೂ ಸಹ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಐದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳದವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿವೆ.

ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು?: ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹3 ರಿಂದ ₹4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ದರಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಾಯಕರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಹಾರಾಟದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಶೇ.18ದಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಸೆ.10ರಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHARಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2025BIHAR PARTIES BOOKED HELICOPTERSBIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.