ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಫಲ: ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳು
Published : October 14, 2025 at 1:46 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾ ದಳ (ಆರ್ಜೆಡಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿವೆ.
ಖರ್ಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಮರಳಿದ ತೇಜಸ್ವಿ: ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.
“ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಪಾಟ್ನಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್; ನಾವು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ (ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು) ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14ರ ನಂತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರ 11 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿರುವುದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮವಾರ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್, ಪತ್ನಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಗ ತೇಜಸ್ವಿ ದೆಹಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ನಂತರ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ದಂಪತಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಬಿಹಾರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಾವರು, ಬಿಹಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಜೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 60 ರಿಂದ 61 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿಲುವು ತಾಳಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾಸ್ ಯಾದವ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನೇರ್ ಶಾಸಕ ಭಾಯಿ ವೀರೇಂದ್ರ, ಕಾಂತಿ ಶಾಸಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮನ್ಸೂರಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೊಗೊ ಸಿಂಗ್ (ಮತಿಕಾನಿ), ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಯಾದವ್ (ಮಾಧೇಪುರ), ಸುನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ (ಪರ್ಬಟ್ಟಾ) ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಪಡೆಯಲು ಧಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಉಳಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲು ಅವರ ಈ ನಡೆಯು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕಿನ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಆರ್ಜೆಡಿಯ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಇದರಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 76 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಭೂತಿಪುರ (ಸಮಸ್ತಿಪುರ), ಮಾಂಝಿ (ಸರಣ್), ಪಿಪ್ರಾ (ಪೂರ್ವ ಚಂಪಾರಣ್) ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತಿಹಾನಿ (ಬೇಗುಸರಾಯ್) ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿಐಎಂಎಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಾಲಿಗಂಜ್, ದರೌಲಿ, ಜಿರಾದೇ ಮತ್ತು ದರೌಂಡಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅಸಮಾಧಾನ: 60 ಸೀಟು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಕಾಸಶೀಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಪಕ್ಷದ (ವಿಐಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹ್ನಿ, 18 ಸೀಟು ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಾಹ್ನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೇಜಸ್ವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹ್ನಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿ ಒಂದೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಮರಳಿದರು, ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ: 243 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ಮತ್ತು 20 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
