Bihar Election 2025 :16 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ ನಬಿ ಹಸನ್, ಈಗ 17ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರೆಡಿ: ಯಾರಿವರು?
ಮುಜಫರ್ಪುರದ ಡಾ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಸನ್ 17 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೋಕಸಭೆವರೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2025 at 7:29 PM IST
ಮುಜಫರ್ಪುರ, ಬಿಹಾರ: 2025ರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಸನ್ (45). ಇವರು ಮುಜಫರ್ ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹೇಬ್ ಗಂಜ್ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 17ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
17 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ರೆಡಿ: ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಸನ್, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಇವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 17 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯ ಜತೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ನಬಿ ಹಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಧರ್ತಿ ಪಕಡ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಕಾ ಜೋಗಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅವರು 1962ರಿಂದ 1998 ರವರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪದ್ಮರಾಜನ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2006ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ನಬಿ ಹಸನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಹಿಯಾಗಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಡಾ.ನಬಿ ಹಸನ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸರಪಂಚ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಂಚ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು.
ಒಂದೇ ಸಲ ಮಗ - ತಾಯಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಂಗಿಯನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ಜೈಬುನ್ನಿ ಸಾಹ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ರನ್ನರ್ - ಅಪ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಬಿ ಹಸನ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ ನಬಿ ಹಸನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತಾಯಿಯ ಗೆಲುವು, ಮಗನ ಸೋಲು: ಆದರೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ವಾರ್ಡ್ 5ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ ವಾರ್ಡ್ 12 ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಗ ಸೋತರು.
2013 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಶಾಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 22,455 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತರಾದ ತಾಯಿ: 2015ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ, ನಬಿ ಹಸನ್ ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ನಾನು 2022 ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಎಣಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು 16 ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಸನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ: ಈಗ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಬಿ ಹಸನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿಬ್ಗಂಜ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು 17ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹೇಬ್ಗಂಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಾಜು ಸಿಂಗ್: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾಹೇಬ್ಗಂಜ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಜಫರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿಯ ರಾಜು ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು, ಆರ್ಜೆಡಿಯ ರಾಮ್ವಿಚಾರ್ ರೈ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.
