ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ - ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್: ಬಿಹಾರ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಸುಗಮ!?
ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ರಾಜ್ಯಖಾತೆ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ನವದೆಹಲಿ/ಪಾಟ್ನಾ: ಮುಂಬರುವ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎದೊಳಗಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ನಿತ್ಯಾನಂದ ರೈ ಅವರನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ -ಎಲ್ಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ.
ರೈ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿರಾಗ್ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು "ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ" ಎಂದೂ ಕರೆದರು.
ಎಲ್ಲರೂ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಚಿರಾಗ್ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗದಂತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ‘: ಚಿರಾಗ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿದವು. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈ ಹೇಳಿದರು. ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಚಿರಾಗ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೀಟುಗಳು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಿವರವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಜೆಪಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗುರುವಾರ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜೆಪಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿರಾಗ್, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ವಿನೋದ್ ತಾವ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ 25 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
