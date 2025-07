ETV Bharat / bharat

ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಸೈಕಲ್​​ಗಳ ಗತ ವೈಭವ: ಹಗುರ ಹಾಳೆಯಂತಿರುವ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್​ ರೇಟ್​ ಜಸ್ಟ್​ 15 ಲಕ್ಷ..!! : ಉಳಿದವುಗಳ ಬೆಲೆ, ತೂಕ, ಪೀಚರ್ಸ್​​ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? - CYCLE COMEBACK

ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ ಸೈಕಲ್​​ಗಳ ಗತ ವೈಭವ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : July 22, 2025 at 7:48 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 8:05 AM IST 3 Min Read

ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೈಕಲ್​​ ಗಳ ಹಳೆಯ ದೌಲತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಮಾನವ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಆಧುನಿಕ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 30 ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹಗುರವಾದ ಸೈಕಲ್​​ ಗಳು ಕೂಡಾ ಇವೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಜಮ್ರಾನ್, ಸೈಕಲ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿದೆ (ETV Bharat) ಈ ಸೈಕಲ್ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅವು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈಕಲ್ 22 ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತೂಕವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಗುರ ಹಾಳಿಯಂತಿರುವ ಈ ಸೈಕಲ್​ ಬೆಲೆ ಜಸ್ಟ್​ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಂದನ್ ನರುಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಫೆಲ್ಟ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಸೈಕಲ್‌ನ ತೂಕ ಕೇವಲ 6 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಎತ್ತಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಟಲಿ - ಟೂ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಸೈಕಲ್​ ಸವಾರಿ: ಜಮ್ರಾನ್ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾಗೆ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1300 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3400 ಕಿಮೀ ಬೈಸಿಕಲ್ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾತ್ರೆ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಜಾಧವ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 3400 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 24 ವರ್ಷದ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 606 ಮಾದರಿಯ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Last Updated : July 22, 2025 at 8:05 AM IST