ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಛಲದಲ್ಲಿ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 1,314ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ​​ ಪೋಸ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bhopal Woman
ಭೋಪಾಲ್ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 7:40 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 7:55 PM IST

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಜನರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೇಣು ದೇವಿ ಶುಕ್ಲಾ ಎಂಬುವವರು ಸಹ ಇಂತಹ ಛಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

1854ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೈಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ(ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಪೋಸ್ಟ್​) ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರ ನಂತರ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Registered mail (postal service)
ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ 171 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರೇಣು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1854ರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ; ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 1854 ರಂದು ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಸೆಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಆಣೆ, ಒಂದು ಆಣೆ, ಎರಡು ಆಣೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಣೆ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Post office
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 171 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗಿನ ದೇಶದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

1314 ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ದಾಖಲೆ : ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಇಲಾಖೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೇಣು ದೇವಿ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,314 ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವರು ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ರೇಣು ಶುಕ್ಲಾ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Post office
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)

ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು: ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಅಂದರೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಸಹ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುರಾವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಕಚೇರಿಯ ನ್ಯೂಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಸ್‌ಕೆ ಅತ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಮೂಲಕ ವೇಗದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿತ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಂತೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ : ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ ಕೆ. ಕೆ. ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಈಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಗಳು, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿತರಣೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು, ಸೇನೆ, ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆ. ಕೆ. ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಓದುಗರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾದ ದಂಪತಿ; ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು

