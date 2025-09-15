ETV Bharat / bharat

ಜಸ್ಟ್​ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು; ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು!.. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭೋಪಾಲ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿವೆ.

BIODIVERSITY PARK
ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು (ETV Bharat)
September 15, 2025 at 7:39 PM IST

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮರ - ಗಿಡ, ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯೆ? ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದರೂ ನಮಗೆ ಮರ - ಗಿಡ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು, ಸಸ್ಯಪ್ರಭೇದದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನದ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ QR ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಗುರುತು, ವಯಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿಹಾಸ: ನೀಡಲಾಗುವ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ QR ಕೋಡ್ ಹೊಂದಲಿವೆ. ಅದನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ, ಮರ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಸರು, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು, ಜಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

Madhya Pradesh : Country largest Biodiversity Park built Bhopal
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ (ETV Bharat)

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರಗಳಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ವರ್ನ್ವಾಲ್, "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ, ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಶಹಪುರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಹಾವುಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ: ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸೈಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳು, ರೂಟ್​ ಮ್ಯಾಪ್​ ಮಾರ್ಗಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಕೊಳಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ವರ್ನ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ: ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುವ QR ಕೋಡ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ACS ಅಶೋಕ್ ವರ್ನ್ವಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

