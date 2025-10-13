ETV Bharat / bharat

8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿಸರಪ್ರೇಮಿಗೆ ಕೆಬಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್​ ಸನ್ಮಾನ

ಎಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮರಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಟ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​​ ಅವರು ಕೆಬಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KBC HERO PROTECTOR OF GREENERY
ಬಚ್ಚನ್​ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಹೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಂಕರ್ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 7:08 PM IST

2 Min Read
ಭಿಲಾಯಿ(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇವರು 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯ ಹೆಸರು ರೋಮ್​ ಶಂಕರ್​ ಯಾದವ್​. ಇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರು ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್​ಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಂಕರ್ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಚ್ಚನ್​ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಕೆಬಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 'ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಹೀರೋ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್​ ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯ ಕುರಿತು ಬಚ್ಚನ್​ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು.

ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ: ರೋಮ್ ಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಡಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ 70 ವರ್ಷದ ಗೆಂದಲಾಲ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು 5 ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದರು. ಹಸಿರು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್​ ಅವರು, 8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಅಭಿಯಾನವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಮರಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಿದ್ದಂತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶಂಕರ್​ ಯಾದವ್​​.

ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪೂಜೆ. ನಾನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯಂತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಾರೆ ರೋಮ್ ಶಂಕರ್.

ಹಿತ್ವಾ ಸಾಂಗ್ವರಿ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿತ್ವಾ ಸಾಂಗ್ವರಿ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಸಿರುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೆಟ್ಟ ಮರಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಸಿರು ಬಲಿದಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ರೋಮ್‌ ಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಗಜ್‌ಪಾಲ್ ಎಂಬವರು ಸರಪಂಚರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 400 ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಪಂಚ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ 11 ಪಂಚರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಶಂಕರ್​ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

