ಈ ಗ್ರಾಮದ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಹೆಸರು 'ಭೀಮಣ್ಣ', 'ಭೀಮೇಶ್' ಅಥವಾ 'ಭೀಮವ್ವ': ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ

ತೆಲಂಗಾಣದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರ ಹೆಸರು ಭೀಮಣ್ಣ, ಭೀಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಭೀಮವ್ವ! ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.

Telangana Potaram village ಭೀಮ ಗ್ರಾಮ
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 2:06 PM IST

ನಿರ್ಮಲ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು 10, 20 ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ 50 ಜನ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನವರು ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ.!

ಹೌದು, ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಮದಾ ಮಂಡಲದ ಪೋತರಂ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ, ಭೀಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಭೀಮವ್ವ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಬಹುಪಾಲು ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಭೀಮಣ್ಣ, ಭೀಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭೀಮವ್ವ ಎಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಭೀಮಣ್ಣ: ಪೋತರಂನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಭೀಮಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಭೀಮೇಶ್ ಎಂದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭೀಮವ್ವ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು: ಪೋತಾರಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 1,100 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭೀಮಣ್ಣ, ಭೀಮೇಶ್ ಅಥವಾ ಭೀಮವ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದವರೂ ಸೇರಿ 200 ಜನರು ಇದೇ ಹೆಸರಿನವರು.

ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಕಷ್ಟ: ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಲವರು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ತಂದೆ, ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಆಗದು.

ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಸೇನೆ: ಗ್ರಾಮದ ಹಲವರು ದುಬೈಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 'ದುಬೈ ಭೀಮ ಸೇನಾ ಯೂತ್' ಎಂಬ ಸಂಘ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿದರ್ಶನ.

ಭೀಮಣ್ಣನ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಭಕ್ತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಹೆಸರಾಗಿರದೆ, ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ: ಈಗ 3ನೇ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಾತಾಯಿ

