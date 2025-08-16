ETV Bharat / bharat

ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್; ಇದು YouTube ಪಾಠಗಳ ತಾಕತ್ತು.. 6.18 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು, 29.1 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ!

ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭವಾನಿ ಟೀಚರ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ "ಬೊಂಪೆಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ" ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 12:13 PM IST

ಗಾಂಧಾರಿ (ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ) ತೆಲಂಗಾಣ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಂಡಲದ ಸಮರ್ಪಿತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬೊಂಪಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, YouTube ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

2018 ರಲ್ಲಿ ಭವಾನಿ ಅವರನ್ನು ಗಾಂಧಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದಾಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅವರ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 140ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಇವರ YouTube ಪಾಠಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಣಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

6.18 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರು, 29.1 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಠಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ 6.18 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 29.1 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ "ಅವಳಿಲಾಗ ಭಾಗರಂ" ಅನ್ನು 1.5 ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಬೋಧನಾ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಭವಾನಿ ಅವರ ಬೋಧನೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಭವಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ 1.6 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 372 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ 2.4 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಷಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭವಾನಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪೋಷಕರ WhatsApp ಗ್ರೂಪ್​ ಕೂಡಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ನವೀನ ವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಭವಾನಿ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.

Bhavani: A new trend in teaching
ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಇವರ YouTube ಪಾಠಗಳು

