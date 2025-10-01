ದೇಶದ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ: NCRB Report
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
Published : October 1, 2025 at 2:17 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) 2023ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ 19 ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ತ್ವರಿತ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತಂದು ಕೊಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ಗಳಂತಹ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಕೇರಳದ ಕೊಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ನಗರಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಏರಿಕೆ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕ ತರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ನಂತರ ನಗರವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು 2,966 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 750 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಬಂಧನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜೈಪುರ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿವೆ.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಪ್ರಮಾಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೃತ್ತಿಪರರು. ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರಾದರೆ, ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಇತರರು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ: ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಕೆಲಸ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಂಚಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಜ್ಞರು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.