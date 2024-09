ETV Bharat / bharat

ಇವರು ಯಾರು ಬಲ್ಲಿರೇನು?: ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಂಕಿ ಚೆಂಡು ಅಂದು, ಇಂದು - guess who is this

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 32 minutes ago

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ( ETV Bharat )

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ರಾಜಕೀಯ.. ಹೀಗೆ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರದ್ದಂತೂ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್​ನಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್​ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ವಿರಾಟ್​​ ಕೊಹ್ಲಿ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಲೆಗೆ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡವರು ತಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ. ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಡಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆ ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು. 2011ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ದೀದಿ ಮಮತಾ: ಮಮತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಜೋಗಮಯ ದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಛಾತ್ರ ಪರಿಷತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ)ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗವಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬಳಕ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು.