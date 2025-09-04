ETV Bharat / bharat

ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಯರ್: ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಯರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಯರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 1:47 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಿಯರ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಯರ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೀಡುವ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ 18 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ತೆಲಂಗಾಣದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಬುಧವಾರದಿಂದ (ಸೆ.3) ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರೊಳಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, 2B ಬಾರ್‌ಗಳು, ಎಲೈಟ್ ಬಾರ್‌ಗಳು, C1 ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು, TD1 ಮತ್ತು TD2 ಬಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯುವ ಜಾಗ ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಆವರಣದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ನಗರಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ? ಬೋಡುಪ್ಪಲ್, ಜವಾಹರನಗರ, ಪೀರ್ಜಾಡಿಗುಡ, ನಿಜಾಮ್‌ಪೇಟೆ, ಬಡಂಗ್‌ಪೇಟೆ, ಬಂಡ್ಲಗುಡ ಜಾಗೀರ್ ಮತ್ತು ಮಿರ್‌ಪೇಟ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೋರ್ ಅರ್ಬನ್ ರೀಜನ್ (TCUR) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರೀಂನಗರ, ನಿಜಾಮಾಬಾದ್, ಖಮ್ಮಂ, ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಪುರಸಭೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

TCUR ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತರ ಪುರಸಭೆಯ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಆಯಾ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ tgbcl.telangana.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ರಿವರಿ ಎಂದರೇನು?: ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀಡುವುದು. ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

