68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು, 73ರಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ರು: ರಾವ್ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಎದುರು ಸೋತ ಸವಾಲುಗಳು!

ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರೂ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು 73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

NALLAMOTHU VENKATESWARA RAO TELANGANA ಯಶಸ್ವಿ ಕತೆ ನಲ್ಲಮೋತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್
ನಲ್ಲಮೋತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 2:26 PM IST

ಖಮ್ಮಂ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ದೇಹವನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಖಮ್ಮಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 73 ವರ್ಷದ ನಲ್ಲಮೋತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ರಾವ್, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಂತಹದ್ದೇ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ: ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅಂತೆಯೇ 2012 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರವಾದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಬಹು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಲಾಗದೇ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ರಾವ್: ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಿ ರಾವ್ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ನಂತರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

73 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಗುಂಡು, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಭರ್ಚಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೂ ರಾವ್​ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7 ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪಟ್ಟಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. 'ಅಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ತೃಪ್ತಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ' ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವುದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಎಂದು ರಾವ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾವ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರಾವ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

NALLAMOTHU VENKATESWARA RAOTELANGANAಯಶಸ್ವಿ ಕತೆನಲ್ಲಮೋತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಾವ್INSPIRING JOURNEY

