ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ 10,000 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಜಿಹೆಚ್ಎಂಸಿ
ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು 10,000 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಲಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬ ಬತುಕಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರಳಲಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಜಿಹೆಚ್ಎಂಸಿ) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಎಲ್ಬಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 10,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬತುಕಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಜಿಹೆಚ್ಎಂಸಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಎಸ್. ಪಂಕಜಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ನಾವು ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿಯಿಂದ 6,000 ಮಂದಿ ಮತ್ತು ಎಂಇಪಿಎಂಎ, ಎಸ್ಇಆರ್ಪಿ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 4,000 ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೆ. 27ರಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೆ. 28 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಹೂವಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ 52 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬತುಕಮ್ಮ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸಾಹ : ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಚರಿಸುವ ಬತುಕಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬತುಕಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ - ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರವಿಡೀ ನಡೆಯಲಿವೆ ಆಚರಣೆಗಳು : ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಬತುಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ದಸರಾವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22–26): ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ, ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕಾರ್ನಿವಲ್ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27): ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ನಲ್ಲಿ HMDA ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಬ್ಬದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬತುಕಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29): ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಬೈಕರ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರ್ಯಾಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30): ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಬಳಿಯ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ತೂಪದಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬತುಕಮ್ಮ ಘಾಟ್ಗೆ ಬತುಕಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು : GHMC ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವತ್ತ ದೃಢವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10,000 ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬತುಕಮ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೂವಿನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರವು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಅರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಈ ಭವ್ಯ ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗುವುದು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಆಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
