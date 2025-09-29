ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿದ್ಧತೆ
ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 10,000 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ.
Published : September 29, 2025 at 3:19 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಸರೂರ್ ನಗರ ಪುರಸಭೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. 10,000 ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೂವಿನ ಹಬ್ಬ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 66.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಬತುಕಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಲ್ಲೂರಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ(ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಪಂಕಜ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಜಿಎಚ್ಎಂಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. 10,000 ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಬತುಕಮ್ಮ ಸುತ್ತಿದ ನಂತರ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಣೆ:
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ತೆಲಂಗಾಣ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾನುವಾರ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬತುಕಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ತೆಲಂಗಾಣ ಧುಂಧಮ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಸಮಯಿ ಬಾಲಕಿಶನ್, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಕರ್ಣೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತೆಲುಗು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಟಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡುರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.
ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ (TAG) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬತುಕಮ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಜರ್ಮನಿಯಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಜರ್ಮನಿಯ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸಚಿವ ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಧಿ ಧಿಮಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಬತುಕಮ್ಮ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಮಾನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಫ್ ತೆಲಂಗಾಣ ವೇದಿಕೆ (GTF) ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಿ. ವೆನ್ನೆಲಾ ಗದ್ದರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿಸ್ಬರ್ಗ್ ತೆಲುಗು ಸಂಘವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಭುವನಗಿರಿ ಸಂಸದೆ ಚಾಮಲಾ ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ: ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಮಾತೃ ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಕ್ತಗಣ