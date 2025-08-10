ಚಂಪಾವತ್: ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಚಂಪಾವತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೊಂದು ಬಾಗ್ವಾಲ್. ಈ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಿಧುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಂತೆ ಬಾಲಿಗ್ (ಬಿಳಿ), ಚಾಮಿಯಾಲ್ (ಗುಲಾಬಿ), ಗಹರ್ವಾಲ್ (ಕೇಸರಿ) ಮತ್ತು ಲಮ್ಗೇರಿಯಾ (ಹಳದಿ) ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಡಿದರು. ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ತಮ್ತಾ ಅವರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧರಾಲಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು.
ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚರಣೆ: ಬಾರಾಹಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ನರಬಲಿ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎನ್ನುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನರಬಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತೆ ಬರಾಹಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ದೇವಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಳು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಜನರು ರಕ್ತ ಬರುವವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳವರೆಗೆ..: ಹಿಂದೆ ಬಾಗ್ವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.58ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.06ರವರೆಗೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2013ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು. ಆ ನಂತರದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹೂವು ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ 3 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು.
ಭೀಕರ, ಆದರೆ ಹಬ್ಬದಂತಿರುವ ಯುದ್ಧ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶಂಖನಾದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖನಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಖೋಲಿಖಾಡ್ ಚುರ್ಬಾ ಚೌಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸೂಚನೆ. ನಂತರ ಮಾಬರಹಿ ಕಿ ಜೈ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಗುಂಪುಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಾಗ್ವಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಯುದ್ಧದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಬ್ಬ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬ ನಂಬಿಕೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಮುದಾಯದ ಚೈತನ್ಯ, ವೈಭವಯುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಗದಗದ ಮಂದಿ: ವಿಡಿಯೋ