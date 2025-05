ETV Bharat / bharat

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷದ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ; ಕಾರ್ಡ್‌ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ ಗೊತ್ತೇ?

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್ ( ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ )

Published : May 27, 2025 at 6:12 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 6:17 PM IST

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ(ABPM-JAY) ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್‌ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 70 ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್?: ABPM-JAYನಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಆದಾಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಕೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಫಲಾನುಭವಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ತಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿವರವಾದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ವಯ್ ವಂದನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆಯಿರಿ: 1. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. 2. ಫಲಾನುಭವಿ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

