ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ - RAM MANDIR AYODHYA

ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ತಿಲ ಮತ್ತು ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 6 ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 10:21 AM IST

ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ರಾಮ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ತಿಲ ಮತ್ತು ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 6 ದೇವಾಲಯಗಳ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮುಂಬರುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾರ್ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಶೇಷಾವತಾರ ದೇವಾಲಯದ 6 ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಸಭೆ (ETV Bharat)

ವೃದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಲಿಫ್ಟ್‌ ಅಳವಡಿಕೆ: ರಾಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದರು.

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಂದ ಶೂ ಕೇಂದ್ರ ಬಳಕೆ: ರಾಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸೂರ್ಯನ ಉರಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಗೋಡೆ ಹೊರಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಶೂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂಪತ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೀಮಿತ: ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 25 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಂಪತ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಮುಂಭಾಗದ ಬೆಳಕಿನ ಕುರಿತು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಿದವು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೃಪೇಂದ್ರ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಐಐಟಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಸಭೆ: ಅಯೋಧ್ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಐದು ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಷರತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ರೂರ್ಕಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ - ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಇದು ಉತ್ಖನನ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತ ಹಂತದ ನಿರ್ಮಾಣದವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೇವಾಲಯ ಸ್ಮಾರಕದ ರೂಪ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದೇವಾಲಯದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಗುರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

