ರಾಮಾಯಣದ 135 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವ 28 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಪೋರ!; ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಪುಟಾಣಿ! - THREE YEAR OLD WONDER KID MOKSH

ಮೋಕ್ಷ ಅಯಾನ್ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 25, 2025 at 4:40 PM IST 2 Min Read

ನಂದ್ಯಾಲ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂದ್ಯಾಲ ಪಟ್ಟಣದ NGO ಕಾಲೋನಿಯ ಕೇವಲ 28 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೋಕ್ಷ ಅಯಾನ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನನ್ನು 'Memory Man' ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವದುಂಟು. ಸದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಜಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅಯಾನ್, ಸ್ವಪ್ನಿಕಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ದಂಪತಿಯ ಮಗ. ಕಲಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪಠಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಪಟಪಟ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 28 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಪೋರನಿಗಿದೆ. ಮಗನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಫೋಷಕರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. 37 ಪ್ರಾಣಿಗಳು, 7 ಪಕ್ಷಿಗಳು, 12 ವಾಹನಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿನ A ನಿಂದ Z ವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, 12 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಈ ಪೋರ, 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಬಲ್ಲನು. 6 ತೆಲುಗು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರ, 13 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಥಟ್​ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮರೆಯದೇ ಹೇಳುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಈತನಿಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 67 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ: ರಾಮಾಯಣದ 135 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೋಕ್ಷ ಅಯಾನ್, 6:28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 67 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಟೆಸ್ಸರಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತೂವರೆ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಪಾರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು.