ETV Bharat / bharat

ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಎದುರು ಇಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿವೆ.

Attack On CJI Widely Condemned; Lawyers' Body To Protest Outside SC Today
ಸಿಜೆಐ ಬಿ ಆರ್ ಗವಾಯಿ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 7, 2025 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಆರ್ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರೂ ವ್ಯಪಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ವಿ. ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾಥುರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ​ ಮನಸ್ಥಿತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು.

ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಖಿಲ್ ಜೈನ್, ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ವಕೀಲರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಮತಾಂಧತೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗವಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಖಂಡನೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶಾಂತತೆಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪಗಳ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ವಕೀಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ: ವಕೀಲನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

For All Latest Updates

TAGGED:

LAWYERS BODY PROTESTCHIEF JUSTICE OF INDIA B R GAVAIATTACK ON CJI LAWYERS PROTESTLAWYERS PROTEST OUTSIDE SCATTACK ON CJI WIDELY CONDEMNED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಈರುಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: 'ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್​' ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಉಳಿಯುವ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

ಓಣಂ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ: ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸದಾತನಿಗೆ ₹25 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ ರಣಬೇಟೆಗಾರ 'ಆಂಡ್ರೋತ್​': ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ 2ನೇ ಸಬ್​ಮೆರಿನ್​ ನಿರೋಧಕ ನೌಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.