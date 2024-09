ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ಸಂಜೆ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ಅತಿಶಿ - Atishi to be sworn in as Delhi

ಅತಿಶಿ ( ಎಎನ್​ಐ )

ನವದೆಹಲಿ: ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅತಿಶಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ರಾಜ್​ ನಿವಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷದ ಘೋಷಣೆಯಂತೆ ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪುರ್ ಮಜ್ರಾ ಶಾಸಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಹ್ಲಾವತ್, ಸಚಿವರಾದ ಗೋಪಾಲ್ ರೈ, ಕೈಲಾಶ್ ಗಹ್ಲೋಟ್, ಸೌರಭ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ರಾನ್ ಹುಸೇನ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 17ನೇ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ದೆಹಲಿ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅತಿಶಿ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​​ ಗವರ್ನರ್​ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಐವರು ಸಚಿವರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ಧೂರಿತನವಿಲ್ಲದೇ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.