ವಯಸ್ಸು 95, ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಚರ್ಮ: ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತು ಊರೂರು ತಿರುಗುವ ಅಜ್ಜಿ
ಈ 95ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಗಂಗಮ್ಮ.
Published : September 19, 2025 at 8:14 PM IST
ಬೆಲಗಾಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಯಸ್ಸು 95, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮೊಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಪುರಂ ಮಂಡಲದ ಪೆಡಬೊಂಡಪಲ್ಲಿಯ ಅಜ್ಜಿ ದಾಸರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಟೋ ಹತ್ತಿ ಹೊರಡುವ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬೆಲಗಾಂನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ, ಬುಟ್ಟಿಯ ತುಂಬಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಊರುಗೋಲು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಗಂಗಮ್ಮಜ್ಜಿಯ ದುಡಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರತಿಮ.
ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ದುಡಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅಜ್ಜಿಯ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕಂಗಳೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಮಗ ಕಾಂತರಾವ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನವಾದರೆ, ಸೊಸೆ ತವರುಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಗಂಗಮ್ಮಜ್ಜಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹುಡುಗರು ಪೆದಬೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗಂಗಮ್ಮ ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ 4000 ಪಿಂಚಣಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಂಗಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗದ್ದಲ ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ, ತನ್ನ ವಯಸ್ಸು ತರುವ ಬಳಲಿಕೆ, ನೋವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಮಾಚಿ ನಗುತ್ತಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಗಮ್ಮನದು ಕೇವಲ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪೋಷಿಸುವ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವೃದ್ಧರ ಮನೋಭಾವಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಈ ದಾಸರಿ ಗಂಗಮ್ಮ.
ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಂದರ್ಥವಾಗಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗಂಗಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 95ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗಂಗಮ್ಮ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಲಹುವ ಬಡಪಾಯಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿ