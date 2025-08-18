ETV Bharat / bharat

ವಯಸ್ಸು 77 ಆದರೂ ಬತ್ತದ ಉತ್ಸಾಹ: ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಕಲ್​ನಲ್ಲೇ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ! - SRIRAMMURTHY PEDALS AT 77

77ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ ಮೂಲಕವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 4:04 PM IST

ಎಲೂರು (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಜನರು ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 77 ವರ್ಷದ ಉತ್ಸಾಹಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀರಾಮಮೂರ್ತಿ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಏಲೂರು ಮೂಲದ ಇವರು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸವಾರಿ ಸದ್ಯ ವಯಸ್ಸು 77 ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್​ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸೈಕಲ್​ ಕಂಡರೆ ಪ್ರೇಮ. ಸರಳ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳಿಕ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ ಏರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ದೇಗುಲ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಡಿ, ನಾಸಿಕ್​, ತ್ರಿಯಂಬಕೇಶ್ವರ್​, ಕಾಶಿ, ತಿರುಪಿ, ಶ್ರೀಶೈಲಂ, ಭದ್ರಾಚಲಂ, ಅನ್ನವರಂ, ಉಜ್ಜೈನಿ, ಸೋಮನಾಥ, ಬದ್ರಿನಾಥ, ಕೇದಾರನಾಥ ಸೇರಿ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರತಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ' ಅಂತಾರೆ ಶ್ರೀರಅಮಮೂರ್ಯಿ.

ಇದೀಗ 77ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಈ ಸಮಪರ್ಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್​ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಕಥೆಯು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಮಿತಿಯಲ್ಲ. ಸಾಧಿಸುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

