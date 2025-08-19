ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಕೇರಳ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಶೇ 99.99ರಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ನ ಅಸಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಂ.ಎ. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
105 ವರ್ಷ ಮೌಲವಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಬೆರಳಚ್ಚಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿ ಕೇರಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಅವರೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಕೇರಳವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸಕ್ತಿ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಜೀವನ ಅನುಭವ ಇದ್ದರೂ ಅವರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಮೌಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗುವುದು ದುಸ್ತರವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಫೈಜಲ್ ಆಲಿ ಅವರನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದು ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಯಿತು. ಫೈಜಲ್ ಆಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮೌಲವಿ ಅವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾದರು. ಮೌಲವಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಕೀರ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಸಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಡಿಜಿ ಕೇರಳ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದೀಗ 105 ವರ್ಷದ ಮೌಲವಿ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಹುಡಕಾಟ ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಗ ಫೈಜಲ್ ಅಲಿ. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಕೀರ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾಚಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆತನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲಿ.
ಉಡುಗೊರೆ ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಚಿವರು: ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೌಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಸಚಿವರು ಹೊಸದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಚಿವರು, ಮೌಲವಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ತಿರುವಂತನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮೌಲವಿ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಸಚಿವರು, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, 105 ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಚಿವರು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳ ನಾಯಕ: ಎಂ.ಎ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಚಿವರಾದ ಎಂ. ಬಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇರಳ ನೈಜ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಎಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕೇರಳದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೌಲವಿ ಅವರು ಹೊಸ ಕಲಿಕೆಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 105ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ವಯಃ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು, ಶತಾಯುಷಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಮನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಉಪಕ್ರಮವೂ ನಾಯಕತ್ವ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷತರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾದರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ 65 ವರ್ಷದೊಳಗಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇರಳ ಅದರಾಚೆಗೆ ತಲುಪಿ 105 ವರ್ಷದ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ಮೌಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೌಲವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
