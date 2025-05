ETV Bharat / bharat

ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಗಂಟೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತರು: ಈ ದೇವಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? - TILINGA MANDIR

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ( ETV Bharat )

ದಿಬ್ರುಗಢ(ಅಸ್ಸಾಂ): ಅಸ್ಸಾಂನ ಗಂಟೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಸಮೀಪದ ಬೋರ್ಡುಬಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಿಂಗ (ತಿಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಗಂಟೆಗಳು) ಮಂದಿರವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿದ ಬಳಿಕ ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ದೇವಾಲಯದ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ತನ್ನದೇ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುಂದರವಾದ ಭೂದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನೂ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ಈ ಘಂಟೆ ದೇವಾಲಯವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat) ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇವಾಲಯ: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್​ ಆಲದ ಮರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಸೇರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ವಿಸ್ಮಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು (ETV Bharat) ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅರ್ಚಕ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ, "1965ರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 60 ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಲದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ಈ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನದ ಸುದ್ದಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು (ETV Bharat) "ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಭಕ್ತರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರದ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆಲದ ಮರ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರೆ ಹೊರಲಾಗದೇ ಬಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದಂತೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತರಹೇವಾರಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಕ್ತರ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 'ತಿಲಿಂಗ ಮಂದಿರ'ವು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಧನಂಜಯ್ ಪಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat) ಹೀಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ಈ ಗಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಹೊರದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ದಿಬ್ರುಗಢ, ದುಲಿಯಾಜನ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ತೆಂಗಖಾಟ್‌ನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ದುಲಿಯಾಜನ್ ತೈಲ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ, ತಿಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಸುಮಾರು 23 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ದಿಬ್ರುಗಢದಿಂದ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂಲಕ ಬರಬಹುದು. ಗಂಟೆಗಳ ರಾಶಿ (ETV Bharat) ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಕೇವಲ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ನೂರಾರು ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಸಂತತಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ ತರುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತರುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾರಾಟದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಸಹ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪವಿತ್ರ ಚಾರ್‌ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ: ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ; ಈವರೆಗೂ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದವರೆಷ್ಟು? - CHARDHAM YATRA 2025

