ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತದ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ 674 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 891 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 32.2 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 16 ನೇ ಸಿಂಹ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದಾಜು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 260 ರಿಂದ 330 ಕ್ಕೆ (ಶೇಕಡಾ 26.9) ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬರ್ಡಾ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ, ಜೆಟ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಬ್ರಾ- ಜಸ್ದಾನ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 497 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಡಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿದ್ದ 523 ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 2025 ರಲ್ಲಿ 891 ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ದೇಶವು ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಿಂಹ ದಿನದಂದು, ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಹಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ 523 ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹಗಳಿದ್ದವು. ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ 891 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಶೇ. 70.36 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ. ಇವುಗಳ ವಿತರಣಾ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇ.59.09 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅಮ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 82 ವಯಸ್ಕ ಗಂಡು, 117 ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು 79 ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರದೇಶವಾರು, ಮಿತಿಯಾಲ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ (ಶೇಕಡಾ 100) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಭಾವನಗರ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿ (ಶೇಕಡಾ 84) ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿ (ಶೇಕಡಾ 40) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಸಿಂಹಗಳ ದಿನ: ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಗಿರ್ನಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಶೇಕಡಾ -4 ಮತ್ತು ಭಾವನಗರ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ -12 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಸಿಂಹ ದಿನವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಂಹವು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲಯನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಯಕತ್ವವು ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಜಾತಿಯ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
