ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕರೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೊಹಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದಲಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್
ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಕರೆಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 11:09 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಜೊಹೊಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೊಹೊ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ದಾಖಲೆಗಳು, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಜೊಹಾಗೆ ನಾನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜೊಹೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು, ವೈಷ್ಣವ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಸೂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನಾವೀಗ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I am moving to Zoho — our own Swadeshi platform for documents, spreadsheets & presentations. 🇮🇳— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) September 22, 2025
I urge all to join PM Shri @narendramodi Ji’s call for Swadeshi by adopting indigenous products & services. pic.twitter.com/k3nu7bkB1S
ವಿದೇಶಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೇ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಚಿವರ ಈ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಏನಿದು ಜೊಹಾ?: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೊಹೊ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರರಾದ ವೆಂಬು ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಥಾಮಸ್ ಅವರು 1996ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಟ್ನೆಟ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು 2009 ರಲ್ಲಿ ಜೊಹೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫೀಸ್ ಸೂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಬಳಿಕ 55 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲೌಡ್ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿತು.
Thank you Sir, this is a huge morale boost for our engineers who have worked hard for over two decades to build our product suite.— Sridhar Vembu (@svembu) September 22, 2025
We will make you proud and make our nation proud. Jai Hind 🙏 https://t.co/QyeqBWworu
ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है। GST बचत उत्सव के साथ-साथ स्वदेशी के मंत्र को इस दौरान एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आइए, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सामूहिक प्रयासों में जुट जाएं।— Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025
